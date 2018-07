Med Uni Graz: Neues Anatomie-Institut geplant

Bis zum Wintersemester 2022/23 soll aus dem ehemaligen Pathologie-Gebäude am Auernbruggerplatz ein neues Anatomie-Institut entstehen. Der Baustart für das rund 39 Millionen Euro schwere Projekt soll im Frühjahr 2020 folgen.

Das aus dem Jahr 1912 stammende und denkmalgeschützte Pathologie-Gebäude, das rund 1.900 Quadratmeter Nutzfläche misst, wird nun umfangreich saniert. Geplant ist ein neuer Eingangsbereich mit zweistöckigem Foyer. Neben Büros sollen auch Labore sowie eine Bibliothek Platz finden.

Großer Neubau mit „Leichenkeller“ geplant

Ein rund 2.500 Quadratmeter großer Neubau mit einem Hörsaal für rund 480 Personen soll an das Untergeschoss des bestehenden Gebäudes angrenzen. Auch ein „Leichenkeller“, der mit entsprechenden Lager- und Kühlflächen sowie einer sichtgeschützten An- und Abtransportzone ausgestattet ist, soll Teil des neuen Gebäudes sein. Im Obergeschoss sind vier Seziersäle inklusive Garderoben sowie auch Aufenthalts- und Studierbereiche vorgesehen. Der ehemalige Hörsaaltrakt aus dem Jahr 1983 wird abgebrochen.

Franz&Sue Arichtekten

„Zunächst startet gemeinsam mit den Sieger-Architekten die Planungsphase. Der Baubeginn ist für Frühjahr 2020 vorgesehen. Die BIG als Bauherr und Liegenschaftseigentümer investiert rund 39 Millionen Euro in die Errichtung des neuen Anatomie Instituts“, so der BIG Geschäftsführer Hans-Peter Weiss. Der Siegerentwurf stammt von dem Wiener Architektenbüro Franz & Sue ZT GmbH - nach dessen Plänen entsteht auch das neue Studienzentrum an der Montanuniversität Leoben.

Konzentration rund um LKH Graz

Mit diesem Projekt folgt nach dem Neubau des Med Campus Graz ein weiterer Schritt in Richtung der Konzentration aller klinischen und vorklinischen Bereiche der Hochschule im Grazer Stiftingtal in unmittelbarer Nähe zum LKH-Uniklinikum. Die ehemalige „Vorklinik“ in der Harrachgasse wird künftig der Uni Graz als Erweiterungsfläche zur Verfügung stehen.

