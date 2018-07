Traktor ausgewichen: Biker schwer verletzt

Um den Zusammenstoß mit einem Traktor zu verhindern, hat Mittwochabend ein Motorradlenker in Kindberg im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag seine Maschine verrissen. Dabei kam der 27-Jährige zu Sturz und wurde schwer verletzt.

Der Traktorfahrer war auf der L 114 in Fahrtrichtung Stanz im Mürztal unterwegs - genau in dem Moment, als er nach links in eine Wiese abbiegen wollte, setzte der nachkommende Motorradlenker - er stammt aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag - zum Überholen an.

Gegen Steinmauer geprallt

Der 27-Jährige verriss sein Motorrad und prallte in der Folge gegen eine Steinmauer. Der Obersteirer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und nach der Erstversorgung ins LKH Bruck gebracht; der 46-jährige Lenker des Traktors blieb unverletzt.