Blutspenden im Landesstudio

Am Mittwoch startet das ORF Landesstudio Steiermark wieder einen Aufruf zum Blutspenden: Von 11.00 bis 19.00 Uhr gibt es die Möglichkeit, direkt im Funkhaus in der Marburgerstraße 20 etwas Gutes zu tun.

Der österreichische Blutspendedienst hofft auf möglichst viele Spender. Gerade am Anfang der Urlaubszeit müssen die Blutbankreserven immer wieder aufgestockt werden: Viele der regelmäßigen Blutspender sind auf Urlaub und auch das heiße Wetter in der Sommerzeit sorgt für einen Rückgang der Spender. Durch die hohen Temperaturen kommt es oft zu Kreislaufproblemen, dann ist eine Blutspende natürlich nicht ratsam.

Freiwillige können am Mittwoch, den 14.6. von 11.00 bis 19.00 Uhr im ORF Landesstudio Steiermark, Marburgerstraße 20, Blut spenden.

30 Minuten für eine gute Tat

Voraussetzungen, um Blut spenden zu können, gibt es nicht viele: „Man soll sich gesund fühlen, wenn man zu uns kommt, ausreichend getrunken und gegessen haben, und unbedingt einen Lichtbildausweis mitnehmen. Und innerhalb von 30 bis 45 Minuten hat man dann eine gute Sache gemacht und Blut gespendet“, betont Christian Steinscherer, Leiter des Blutspendedienst.

APA/dpa/Ulrich Perrey

Null negativ besonders gefragt

Spenden kann jeder – unabhängig von der Blutgruppe. Einen besonderen Vorteil bieten aber Spenden von Personen der Blutgruppe Null negativ: Nur sieben Prozent der Österreicher besitzen diese Blutgruppe, sie können ihr Blut aber an alle Personen anderer Gruppen spenden. Null negativ gilt daher als Universal-Blutgruppe.

Spenden von 11.00 bis 19.00 Uhr

Dass kein Vorrat an Blut angelegt werden kann, um einen Engpass zu vermeiden, hat einen bestimmten Grund. „Das Problem ist: Die Haltbarkeit der Blutbeutel beträgt nur 42 Tage; bis dorthin müssen sie verbraucht werden und jetzt können wir leider keine großen Massen anlegen und müssen uns so organisieren, dass regelmäßig der Bedarf gedeckt ist“, so Steinscherer.

