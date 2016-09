Gerhard Draxler bleibt ORF-Landesdirektor

Gerhard Draxler ist am Donnerstag vom ORF-Stiftungsrat für weitere fünf Jahre zum Landesdirektor des ORF Steiermark bestellt worden. In seiner dritten Amtszeit will er auf dem Programmerfolg der letzten Jahre aufbauen.

Zwei der neun Landesstudios bekommen einen neuen Landesdirektor, bei den restlichen sieben bleiben die bisherigen Direktoren im Amt - so auch in der Steiermark - mehr dazu in ORF-Direktorenteam steht fest (news.ORF.at).

„Empfinde große Ehre“

Gerhard Draxler habe sich mit großer Begeisterung und sehr bewusst für eine dritte Amtszeit beworben: „Mit dem besten Team aller Landesstudios weiterzuarbeiten und an der Spitze eines unabhängigen und objektiven ORF für alle Menschen in unserem Land da zu sein, empfinde ich als große Ehre."

In den letzten zehn Jahren sei es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ORF Steiermark gelungen, „trotz eines harten Sanierungskurses das Programmangebot für das Publikum in Vielfalt und Attraktivität erfolgreich auf Kurs zu halten. Diese Performance auf hohem Niveau ist die optimale Voraussetzung, um die Herausforderungen der digitalen Zukunft meistern zu können“, so Draxler.

„Vertrauen der Steirerinnen und Steirer wahren“

Der steirische ORF-Landesdirektor ist sich sicher: „Als elektronisches Leitmedium ist der ORF Steiermark das spannendste Informations-, Unterhaltungs- und Kulturunternehmen des Landes. Aufbauend auf den Programmerfolgen der letzten Jahre wird der ORF Steiermark sich auch in der Zukunft als führende Medienplattform und als stabiler und verlässlicher Partner und Wegweiser in der digitalen Welt des 3. Jahrtausends positionieren.“

ORF/Schöttl

Dabei gelte es, „durch journalistische Sorgfalt, Fairness und Objektivität das hohe Vertrauen der Steirerinnen und Steirer in den ORF zu wahren“.

„Im Mittelpunkt stehen die Menschen“

Draxler verspricht: „Mit großartigem Engagement und Teamgeist wird der ORF Steiermark seine Rolle als identitätsstiftendes Herzstück des öffentlichen Lebens in der Steiermark auf Höhe der Zeit verstehen und weiterhin kreativ, innovativ und journalistisch unabhängig sowie in vertrauter Qualität begleiten. Im Mittelpunkt all unserer Überlegungen stehen die Menschen.“

Sein Dank gilt dabei „meinem wunderbaren Team“ - Draxler freue sich auf "viele Sendungen, Projekte, Ideen und Initiativen, die wir in den nächsten Jahren gemeinsam erfolgreich umsetzen möchten“.

Seit 1989 beim ORF

Gerhard Draxler wurde in Knittelfeld geboren. Seine Medienkarriere begann 1977 bei der „Kronen Zeitung“ in Graz, wo er 1984 die Leitung des Ressorts Politik und Wirtschaft übernahm.

1989 wechselte er in den Aktuellen Dienst des ORF-Landesstudios Steiermark. Draxler wurde 1991 Leiter des Aktuellen Dienstes im ORF-Landesstudio und 1994 stellvertretender Landesintendant. Von 1998 bis 2002 war Gerhard Draxler Landesintendant des ORF-Landesstudios Kärnten, im Februar 2002 wurde er unter Monika Lindner Informationsdirektor des öffentlich-rechtlichen Senders. Seit 2006 ist er Landesdirektor des ORF Steiermark.