Trampolinpark Jump25 öffnet seine Tore

Am Samstag hat in Kalsdorf mit Jump25 der größte Trampolinpark Österreichs eröffnet. Auf dem Gelände der Airbase One können sich Kinder und Erwachsene auf 3.600 Quadratmetern austoben.

Das Jump25 ist ein wahres Eldorado für Sprungliebhaber. Dort kann man ausprobieren, was man sonst nur aus dem Fernsehen kennt - zum Beispiel: richtig hoch springen, mit anschließendem Salto in ein Schaumstoffbecken.

„Alles machen, was einen der Körper machen lässt“

Man könne alles machen, „was einen der Körper machen lässt“, sagt Jump25-Geschäfsführer Mike Schäfer. Neben Trampolinen biete der Funpark damit auch Dodgeballfelder, Basketballkörbe, Cageball-Stationen, Schnitzelgruben mit Slackline und Schwebebalken oder einen Klettertower.

Für die Kleinen gibt es neben einem Indoor-Abenteuerspielplatz über drei Stockwerke mit Rutsche und Ballpool auch eine Riesenhüpfburg. Außerdem kümmern sich die Kinderfreunde Steiermark an Wochenenden und Feiertagen um die kleinen Besucher.

Skifahren bei 40 Grad

Ein weiteres Highlight ist ein riesiges Laufband, auf dem man quasi Ski fahren kann: „Das ist eine coole Anlage. Wir brauchen keinen Schnee, keine Minusgrade. Man kann bei uns bei 40 Grad Ski fahren“, sagt Schäfer. Solche Anlagen würden auch das Schweizer und das amerikanische Skiteam zu Trainingszwecken nutzen.

Für Profisportler gibt es eigene Bereiche, wo Sprünge im Trockentraining geübt werden können: „Im Profisport sehe ich das interessant für alles, was Boardsport ist, was mit Gleichgewicht zu tun hat. Hier kann man alles üben, in den Schnitzelgruben, ohne sich etwas zu prellen oder brechen“, so Schäfer.

