100.000 Besucher beim 15. Aufsteirern in Graz

Rund 100.000 Besucher sind am Wochenende zum 15. Aufsteirern in die Grazer Innenstadt aufgebrochen - und haben diese auch heuer wieder zu einer riesigen Bühne für gelebte Volkskultur gemacht.

„Am Anfang waren viele skeptisch. Heute wissen wir, es war eine gute Idee, wenn da 100.000 Menschen sind. Das ist ein besonderer Tag für die Landeshauptstadt“, freut sich Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP), der den Aufsteirern-Sonntag mit einem Bieranstich offiziell eröffnete.

Dann zeigten Tanzgruppen aus der Steiermark und Ungarn ihr Können - Musik gab es an allen Ecken und Enden. Gut frequentiert war die Schauschmiede, ebenso das Ölpressen von Kürbiskernen für das „Grüne Gold“, das auch an mehreren Ständen zum Verkauf angeboten wurde. Insgesamt präsentierten mehr als 250 Aussteller ihre Produkte: Neben Öl, Schnäpsen, Schokolade, Backwaren , Würsten oder Fleisch gab es auch Trachtenkleidung, Schmuck oder Taschen zu bewundern und erstehen.

„Linie treu geblieben“

Der Höhepunkt des Aufsteirerns am Sonntag wurde auch für das Organisatorenteam des Fests zu einem besonderen Ereignis - mehr dazu in Graz wird wieder zum Dorfplatz (14.09.2016). Worauf sie den ungebrochenen Erfolg zurückführen? „Wir sind unserer Linie treu geblieben; nämlich wirklich eine bodenständige Volkskultur zu zeigen - und das macht den Erfolg aus, glaube ich“, sagt Organisator Markus Lientscher.

„Stolz die Tracht zeigen“

Neues Trachtengwand und altes Handwerk und dann noch Höhepunkte wie Prominente beim Smoothie-Mixen im Hof der Landwirtschaftskammer. Auch wenn der eigene Smoothie nicht so mundet, Aufsteirern ist jedes Jahr ein Pflichttermin: „Stolz die Tracht zu zeigen, das hat auch ein bisschen mit der Identität des Landes zu tun und ich sage immer: Die Volkskultur ist nicht das kleine Geschwisterpaar der Hochkultur. Unsere Sänger und Verbände sind in Freud und Leid bei den Menschen“, so Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP).

Das Aufsteirern wurde heuer von der Steiermark auch auf unseren südlichen Nachbarn Slowenien ausgeweitet - Anziehungspunkt hier die Autogrammstunde von Schistar Tina Maze: „Auch unsere Nachbarstaaten sind dabei. Das signalisiert: Wir haben unsere Kultur im Herzen - sind aber absolut weltoffene, gastfreundliche Menschen“, freut sich Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer (SPÖ).

Drei Tage lang pure Volkskultur

Drei Tage dauerte die Veranstaltung, bei der viel Unterhaltung von einem Konzert der Grazer Philharmoniker mit Stefanie Werger bis zu Jodelanleitungen durch das Volksmusikwerks geboten wurde. Auch kulinarische Vielfalt gab es, in der Herrengasse reihte sich ein Essenstand an den nächsten.

Erste Highlights hatte es schon am Freitag mit der Trachtenmodeschau und am Samstag mit einem Konzert gegeben, bei dem Stefanie Werger auf das Grazer Philharmonische Orchester traf und unter der Leitung von Chefdirigent Dirk Kaftan sang.

