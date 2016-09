20.000 Euro teure Mountainbikes gestohlen

Unbekannte Täter sind am Samstag in die Kellerräume mehrerer Wohnhäuser in Bruck an der Mur im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag eingebrochen. Sie erbeuteten insgesamt 14 Mountainbikes im Gesamtwert von rund 20.000 Euro.

Wie die Einbrecher in die Objekte am Heinrich-Prochaska-Weg, der Lamingfeldsiedlung, der Hochfeldgasse und am Paulahof hineingelangten, war zuletzt noch unklar. In weiterer Folge wurden die Türen der Kellerabteile aufgebrochen und die Fahrräder in der Zeit zwischen 18.00 und 07.15 Uhr gestohlen. Zuletzt war unklar, wer die 14 Mountainbikes im Wert von 20.000 Euro abtransportiert hatte.

In Baucontainer eingebrochen

Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro haben unbekannte Täter zuletzt auch in Kindberg im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag erbeutet: Sie brachen zwischen Donnerstagnachmittag und Montagfrüh in einen Baucontainer im Siedlungsgebiet im Ortsteil Hadersdorf ein. Daraus stahlen sie ein Lasermessgerät, ein Nivelliergerät, Bohrmaschinen, Schleifmaschinen, einen Stampfer, eine Motorsäge und eine Kabeltrommel.

Zwei Bagger von Baustelle gestohlen

Zwischen Samstagmorgen und Montagfrüh wurde auch in eine Baustelle in Dobl im Bezirk Graz-Umgebung eingebrochen: Zwei Bagger der Marke Takeuchi und ein Hydraulikhammer wurden gestohlen. Der entstandene Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Der Diebstahl wurde Montagfrüh von einem Angestellten bemerkt. Der Journaldienst des Landeskriminalamts bittet nun um sachdienliche Hinweise unter 059 133/60 3333.

Mutmaßlicher Einbrecher in Voitsberg ausgeforscht

Bereits ausgeforscht werden konnte dagegen nun ein 42-jähriger Voitsberger, der unter Verdacht steht, seit Jänner 2016 drei Einbruchsdiebstähle und einen Diebstahl in Köflach und Bärnbach begangen zu haben. Der Mann dürfte wegen Geldmangels in Vereinslokale eingebrochen und dort Bargeld, Zigaretten sowie elektronische Geräte gestohlen haben.

Auch zwei Bekannten soll er die Geldbörse mit Bargeld entwendet haben. Der 42-Jährige wurde festgenommen, er befindet sich in Haft. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.