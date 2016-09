Amokfahrerprozess: Erste Gutachter am Wort

Am Mittwoch wird in Graz der Prozess gegen den Mann, der am 20. Juni 2015 bei einer Amokfahrt durch Graz drei Menschen getötet und über 100 verletzt hat, fortgesetzt. Dabei kommen die ersten Gutachter zu Wort.

Die Eröffnungsplädoyers am ersten Tag waren knapp, zwei Staatsanwälte und Verteidigung fanden mit insgesamt 23 Minuten ihr Auslangen. Der Beschuldigte sagte aus, dass der Grund für die Wahnsinnsfahrt „ein Schuss“ gewesen sei, den niemand sonst gehört hatte. Die Zeugen - unter ihnen der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP), gaben an, der 27-Jährige sei gezielt auf Passanten und Radfahrer zugefahren, während sich der Beschuldigte selbst als Opfer sah.

Gutachter und Zeugen

Am Mittwoch wird der Prozess nun fortgesetzt. Am Vormittag sind die ersten Gutachter - Gerichtsmediziner, Verkehrssachverständiger, Toxikologe - am Wort, am Nachmittag sollen weitere Zeugen gehört werden.

Verhandelt werden 113 Taten

Es ist ein Geschworenenprozess unter der Leitung von drei Berufsrichtern, der gegen den 27-Jährigen geführt wird; zehn Laienrichter entscheiden. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, bei seiner Amokfahrt am 20. Juni 2015 drei Menschen - zwei Erwachsene und ein Kind - getötet zu haben, in dem er „mit hoher Geschwindigkeit und gezielt“ auf sie zufuhr. Außerdem soll er versucht haben, zwei Personen vorsätzlich zu töten, indem er sie mit dem Fahrzeug niederstieß und sie dann mit einem Messer attackierte. In 108 Fällen - sechs davon betreffen Kinder - wird dem Mann versuchte Tötung vorgeworfen.

Strafe oder Einweisung

Insgesamt sollen 136 Zeugen gehört werden - mehr dazu in Prozess mit 136 Zeugen (17.8.2016), dazu kommen noch sieben Sachverständige. Die zehn Geschworenen werden aufgrund der Ergebnisse der Hauptverhandlung entscheiden, ob der Beschuldigte zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig war oder nicht. Befinden sie ihn für zurechnungsfähig, entscheiden die Geschworenen gemeinsam mit den drei Berufsrichtern über die Strafe; wird die Zurechnungsfähigkeit verneint, entscheiden Geschworene und Richter über die Unterbringung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher - mehr dazu in Prozess gegen Amokfahrer von Graz startet.