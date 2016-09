Postler-Tasche und Lebensmittel gestohlen

In Graz-Lend wurde am Dienstag eine Postler-Tasche mit mehr als 50 Briefen gestohlen. In Mürzzuschlag konnte ein Verdächtiger festgenommen werden, der Genussmittel im Wert mehrerer tausend Euro gestohlen haben soll.

Vor einem Mehrparteienhaus in der Metahofgasse im Grazer Bezirk Lend ist am Dienstagvormittag eine dort abgestellte Postler-Tasche gestohlen worden. Ein Postbediensteter hatte die Tasche vor dem Hauseingang abgestellt. In der Tasche befanden sich laut seinen Angaben etwa 50 Briefe, ein RSb-Brief (behördliche Sendung) und diverse Prospekte.

Bei der Tasche handelt es sich um eine schwarze Leinen-Tasche mit der gelben Aufschrift „Eigentum der österreichischen Post AG“. Die gesamte Post wäre für fünf Mehrparteienhäuser vorgesehen gewesen. Die Polizei bittet darum, Hinweise wie eine leere Postler-Tasche oder eine große Anzahl an Briefen unter 059 133/6584 zu melden.

Verdächtiger in Mürzzuschlag festgenommen

In Mürzzuschlag wurde am Dienstagnachmittag ein 32-jähriger Slowene festgenommen. Der Mann soll gegen 16.30 Uhr aus einem Supermarkt mehrere Lebensmittel und Genussmittel mitgenommen haben, ohne zu bezahlen. Außerhalb des Geschäftes wurde der 32-Jährige von einem Detektiv angehalten, konnte aber flüchten.

Der Detektiv verständigte die Polizei, die eine Fahndung mit zwei Hubschraubern, einer Diensthundestreife und mehreren Polizeistreifen einleitete. Gegen 20.20 Uhr konnte der Tatverdächtige in der Nähe des Tatortes festgenommen werden.

Im Fahrzeug des Mannes konnte weiteres Diebesgut wie Spirituosen, Lebensmittel und Parfum im Gesamtwert von etwa 3.700 Euro vorgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen zu weiteren Diebstählen und Tatorten laufen.