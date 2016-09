Pkw-Lenker ohne Bewusstsein - Radfahrer verletzt

Ein kurzfristiger Bewusstseinsverlust eines Pkw-Lenkers hat am Samstag in Landscha an der Mur im Bezirk Leibnitz zu einem folgenschweren Verkehrsunfall geführt - dabei wurde ein Radfahrer schwer verletzt.

Der 49-jährige Pkw-Lenker kam laut Polizei rechts von der Straße ab und kollidierte mit dem vor ihm fahrenden Radfahrer.

Der 43-Jährige kam zu Sturz und wurde dabei schwer verletzt - er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Spital gebracht. Der Pkw-Lenker prallte gegen einen Strommasten - er wurde leicht verletzt.