Schul-Einbruchserie in Kapfenberg

Am vergangenen Wochenende haben unbekannte Täter in mehrere Schulen sowie einen Kindergarten in Kapfenberg im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag eingebrochen. Dabei erbeuteten sie insgesamt drei Tresore samt Bargeld.

Zwischen Freitag und Sonntag waren die Einbrecher in Volksschulen in Diemlach und Hafendorf und in eine Volks- und Hauptschule sowie in einen Kindergarten in Deuchendorf gelangt. Um in die Gebäude zu kommen, brachen sie zuerst Fenster auf; anschließend wurden auch Türen aufgebrochen und sämtliche Räume durchsucht.

Polizei bittet um sachdienliche Hinweise

Insgesamt drei Tresore samt dem darin befindlichen Bargeld konnten die Täter dabei erbeuten; der durch die Einbrüche verursachte Schaden ist derzeit aber noch nicht bekannt. Die Polizeiinspektion Kapfenberg bittet nun um sachdienliche Hinweise unter der Nummer 059 133/6203.