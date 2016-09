Alpinisten nach Nacht auf dem Dachstein gerettet

Montagfrüh sind drei Alpinisten unverletzt vom Dachstein gerettet worden. Nachdem die Dachstein Südwand vereist war und die Männer ihren Aufstieg abbrechen mussten, hatten sie die Nacht auf Montag im Freien verbracht.

Die drei Alpinisten aus Polen - zwei 38-Jährige und ein 41-Jähriger - waren am Sonntagmorgen als Dreierseilschaft in die Kletterroute „Steinerweg“ in die Dachstein Südwand eingestiegen. Am frühen Abend konnten die drei Männer aber zwei Seillängen über dem sogenannten „Steiner Band“ nicht mehr weiterklettern: Die Dachstein Südwand war stark vereist; ein Weiterkommen gestaltete sich als unmöglich.

Rettung mit Hubschrauber

Die Kletterer setzten gegen 19.50 Uhr einen Notruf ab, waren jedoch gezwungen, die Nacht auf dem Berg zu verbringen. Glücklicherweise hatten sie die notwendige Ausrüstung für ein Biwak bei sich. Montagfrüh gegen 7.00 Uhr konnten sie unverletzt mit dem Hubschrauber gerettet werden.