Amokfahrerprozess: Gutachten - und Urteil?

Am Mittwoch wird am Grazer Straflandesgericht der Amokfahrerprozess fortgesetzt. Am siebenten Verhandlungstag stehen die noch ausstehenden Gutachten im Mittelpunkt, möglicherweise fällt aber auch das Urteil.

Liveticker aus dem Gerichtssaal steiermark.ORF.at berichtet via Liveticker direkt aus dem Gerichtssaal: Tag sieben im Grazer Amokfahrerprozess

Am Dienstag wurde die Ex-Frau des Amokfahrers in den Zeugenstand gerufen, und unter Tränen sagte sich sofort: „Meine Aussage ist, dass er alles nur spielt. Das ist ein Machospiel, er hat mich geschlagen, auch als ich schwanger war.“ Das Gericht fragte, ob der Amokfahrer nun Moslem oder Christ sei? „Er lügt“, sagte die Ex-Frau: In der Geburtsurkunde der Kinder stehe Moslem.

zurück von weiter

Von Cannabis und Marsmenschen

Der 27-Jährige habe täglich Cannabis konsumiert und wurde dann aggressiv, beschrieb die Ex-Frau detailliert, aber unter Weinkrämpfen, er hatte zehn Cannabis-Pflanzen im Hausgang, die mit einer Lampe beleuchtet worden seien. Immer, wenn er Cannabis nahm, habe er sich verfolgt gefühlt, Marsmenschen und Türken würden ihn verfolgen; mehrmals sei er mit einer Machete in der Tasche nach Graz gefahren und dort den ganzen Tag Straßenbahn gefahren.

zurück von weiter

„Sie will mich nur anschwärzen“

Mit den Aussagen seiner Ex-Frau konfrontiert, leugnete der 27-Jährige: „Sie ist nie geschlagen worden, sie hat mich nie geliebt. Sie will mich nur anschwärzen.“ Die Verletzungen und Würgemale, die bei der Frau im Frauenhaus festgestellt wurden, habe sie sich selbst zugefügt oder bei einem Sturz erlitten, meinte er. Auf die Frage, warum sie das tun solle, sagte der Amokfahrer: „Sie will das Kindergeld, sie will, dass ich nicht rauskomme. Wenn ich rauskomme, dann will ich das Sorgerecht für die Kinder. Sie ist schwer traumatisiert.“

Hier finden Sie alle Verhandlungstage im Überblick: Der Grazer Amokfahrer vor Gericht

Alles nur gespielt?

Am Nachmittag waren dann mehrere Mediziner an der Reihe, die mit dem Amokfahrer in den letzten 15 Monaten zu tun hatten, darunter auch ein Psychiater der Justizanstalt Graz-Jakomini, der den Amokfahrer laut eigenen Angaben 20 Mal gesehen hat: Er erzählte dann am Nachmittag von einigen wenigen Wutausbrüchen des Amokfahrers in der Justizanstalt, vier Beamte hätten ihn einmal bändigen müssen, weil dieser aufgrund einer ärztlichen Untersuchung seine Zigarette nicht fertig rauchen durfte - paranoide halluzinatorische Symptome hätte er aber keine erkennen können. Auf die Frage, ob das alles gespielt sein könnte, meinte dieser Arzt: Möglich sei es, er könne sich das vorstellen.

Möglicherweise Urteil

Für den siebenten Verhandlungstag am Mittwoch ist ab 9.00 Uhr die Erörterung der Gutachten der Psychiater Manfred Walzl und Jürgen Müller sowie der Psychologin Anita Raiger geplant. Sollte das nicht allzu lange dauern und sollten keine weiteren Anträge gestellt werden, könnte das Verfahren bereits am Mittwoch zu einem Ende kommen. Die Geschworenen müssen vor allem über die Zurechnungsfähigkeit des Betroffenen entscheiden, da die Staatsanwaltschaft keine Anklage, sondern nur einen Antrag auf Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingebracht hat.