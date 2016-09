Flüchtlingsreferenten tagen in Graz

Die Flüchtlingsreferenten aller Bundesländer konferieren am Mittwoch in Graz. Laut Landesrätin Doris Kampus (SPÖ), die die Steiermark vertritt, steht die Ausweitung von gemeinnütziger Beschäftigung für Asylwerber dabei im Fokus.

Derzeit können Asylwerber für gemeinnützige Hilfsarbeiten von Bund, Ländern und Gemeinden eingesetzt werden - zum Beispiel für die Grünraumpflege, die Instandhaltung von Sportanlagen oder für Reinigungsarbeiten: Die gemeinnützige Tätigkeit soll auf Sozialeinrichtungen ausgeweitet werden, fordert die zuständige Landesrätin Doris Kampus.

„Geben der Gesellschaft etwas zurück“

Sie könnte sich vorstellen, dass sie bei der Pflege helfen oder mit älteren Menschen spazieren gehen - und unterstreicht: „Sie können natürlich niemals unsere Fachkräfte ersetzen, das wollen wir auch nicht. Das ist auch keine arbeitspolitische Maßnahme - sondern eine integrationspolitische. Sie sollen ein bisschen mithelfen, sie lernen dadurch unsere Sprache, sehen, wie das System funktioniert, wie unser Leben abläuft und damit geben sie auch der steirischen Gesellschaft etwas zurück und das ist gut so.“

Maximal 110 Euro pro Monat

Finanziell sollen die Asylwerber maximal 110 Euro im Monat dafür erhalten - so wie bisher. Ein-Euro-Jobs kommen für Kampus nicht in Frage, „sondern wir sagen, es soll dafür vier bis fünf Euro pro Stunde gezahlt werden. Das ist das, was unsere Gemeinden auch jetzt schon tun. Wir sind auch in guten Gesprächen mit Gemeinde- und Städtebund, dass man damit ein paar Stunden abdecken kann. Und diese Stunden sollen der Allgemeinheit gewidmet sein in der Steiermark“.

Die Ausweitung der gemeinnützigen Arbeit ist eine Forderung an den Bund. Eine weitere: Wenn Flüchtlinge von einem Erstaufnahmezentrum in die Bundesländer kommen, sollen detaillierte Datenblätter mitgeliefert werden. Diese geben Auskunft über Gesundheitszustand, Auffälligkeiten oder Traumata des Flüchtlings. Damit könnten laut Flüchtlingsreferenten mögliche Probleme bereits im Vorfeld verhindert werden.