Energie Steiermark beschließt Murkraftwerk-Bau

Der Aufsichtsrat der Energie Steiermark hat am Dienstag einstimmig den Bau des Murkraftwerks in Graz beschlossen. Die Energie Steiermark wird mit rund 38 Prozent an dem umstrittenen Projekt beteiligt sein.

Seit dem Vormittag tagte der Aufsichtsrat der Energie Steiermark, um eine Vor-Entscheidung über das Projekt zu treffen. Nun sind noch die weiteren Projektpartner am Zug. Mit zwölf Prozent wird sich voraussichtlich die Energie Graz beteiligen, ein entsprechender Beschluss könnte bereits Ende der Woche fallen. Der dritte Partner ist - so heißt es inoffiziell - die Energie Wien, die mit 50 Prozent einsteigen soll.

Wenn alle Investoren für den Kraftwerksbau sind, dann könnte noch im Dezember mit den Bauarbeiten für das 100-Millionen-Euro-Projekt begonnen werden - mehr dazu in Indirekte Entscheidung über Murkraftwerk (21.09.2016).

Einstimmiger Beschluss der Energie Steiermark

Der Aufsichtsrat der Energie Steiermark fasste in seiner Sitzung am Dienstag einen einstimmigen Beschluss für seinen 37,5 Prozent starken Investitions-Anteil am „Murkraftwerk Graz“: „Für den Aufsichtsrat war die positive Wirtschaftlichkeits-Betrachtung des Projektes sowie die gemeinsame Umsetzung mit Partnern entscheidend“, so Aufsichtsratspräsident Josef Mülner.

Das Wasserkraftwerk soll Öko-Strom für rund 20.000 Haushalte erzeugen und exakt 83,7 Millionen Euro kosten. Damit werde ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Klimaziele von Paris durch die Erhöhung des Anteils Erneuerbarer Energie in der Steiermark geleistet. Gleichzeitig könne eine nachhaltige Reduzierung der Abhängigkeit von Stromimporten in das steirische Netz erreicht werden.

