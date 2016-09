Rosetta-Mission in der Endphase

Was 2004 begonnen hat, wird am Freitag abgeschlossen: die Mission der ESA-Raumsonde Rosetta. Ausgestattet vom Grazer IWF umkreiste Rosetta den Kometen Tschuri und lieferte neue Erkenntnisse über das Sonnensystem.

Am Freitag gegen 13.00 Uhr wird Rosetta mehr oder weniger sanft auf dem Kometen aufschlagen - oder „zur Ruhe gebettet“, wie es Wolfgang Baumjohann, Direktor des Instituts für Weltraumforschung in Graz, umschreibt: „Das muss beendet werden. ‚Rosetta‘ hat nur noch ein bisschen Treibstoff, insbesondere ist jetzt der Komet - und somit auch Rosetta - so weit von der Sonne entfernt, dass die Solarzellen nicht mehr genügend Licht kriegen: Rosetta geht der Strom aus.“

APA/EPA/ESA/Rosetta/Philae/ROLIS/DLR / HANDOUT

„Crash-Landung“ im Weltall

Man hätte „Rosetta“ auch weiterfliegen lassen können, so Baumjohann, aber eine lange Zeit würde die Sonde in der extrem kalten Umgebung nicht überstehen: „Wenn wir Rosetta jetzt aber ganz langsam landen lassen - es wird so ein bisschen eine Crash-Landung, weil sie nie für eine Landung vorgesehen war - dann können wir noch einmal sehr nahe an den Kometen rankommen - und dann vielleicht noch genauere Aufnahmen von einzelnen Objekten machen.“

Science Photo Library / picturedesk.com

Im November 2014 ist der Landeroboter Philae auf Tschuri gelandet; dorthin folgt die Muttersonde Rosetta dem Landeroboter jetzt nach. Im Grazer Institut für Weltraumforschung kann man das Missionsende beobachten. Ein Livestream zur Europäischen Weltraumorganisation ESA zeigt noch einmal Bilder vom Kometen. Das Projekt rund um Rosetta ist dann abgeschlossen.

Neue Projekte mit Grazer Beteiligung

Für das IWF geht es aber gleich weiter mit vielen neuen Projekten. Vor allem das Jahr 2018 werde arbeitsintensiv, so Wolfgang Baumjohann: „Wir haben, glaube ich, bisher noch kein Jahr gehabt, wo so viele Satelliten, an denen wir mitgebaut haben, gleichzeitig gestartet wurden. Drei Missionen - eine sogar mit zwei Satelliten. Wir haben bei allen mitgebaut.“

Einer der Satelliten fliegt in die Nähe der Sonne, um herauszufinden, wie Sonneneruptionen funktionieren. Zwei Satelliten sind an einer Merkur-Mission beteiligt und der vierte Satellit untersucht Planeten außerhalb unseres Sonnensystems.

