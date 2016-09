Von Zug erfasst: 15-Jähriger getötet

Ein 15-Jähriger ist am Donnerstag in Krottendorf bei Ligist im Bezirk Voitsberg von einem Zug erfasst worden - für den Schüler kam jede Hilfe zu spät: Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Der Schüler hatte laut Angaben einer Zeugin kurz vor 17.00 Uhr im Bereich des Bahnhofes Krottendorf-Gaisfeld die Gleisanlage überquert und dürfte dabei einen Zug der GKB übersehen haben.

Notarzt konnte nur noch Tod feststellen

Der 15-Jährige wurde vom linken Puffer des herannahenden Zuges erfasst und blieb regungslos am Bahnsteig liegen - der herbeigerufene Notarzt konnte nur mehr den Tod des Burschen feststellen. Die Angehörigen werden vom Kriseninterventionsteam betreut.