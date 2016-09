Biomasse-Heizwerk in Hart bei Graz eröffnet

Am Freitag ist ein neues Biomasse-Heizwerk in Hart bei Graz eröffnet worden. Drei Millionen wurden laut Energie Steiermark in die „grünere“ Fernwärme für den Großraum Graz investiert.

In Kooperation mit dem Unternehmen „Wärme und Mehr“ hat die Energie Steiermark das Biomasse-Heizwerk innerhalb von sechs Monaten errichtet. Das Investitionsvolumen für das Projekt liegt bei drei Millionen Euro. 30.000 Kubikmeter Hackgut aus der Region sollen ab sofort jährlich 20 Millionen Kilowattstunden Wärme für alle Haushalte der Gemeinde Hart bei Graz sowie das industrielle Großunternehmen KNAPP AG bringen.

Wärmeversorgung sichern und Arbeitsplätze schaffen

Die Energie Steiermark sei ein wichtiger Partner für die heimische Landwirtschaft, so Vorstandsdirektor Martin Graf: „Wir sind einer der größten Abnehmer von Biomasse in der Steiermark." Damit und mit zehn weiteren Heizwerken sei man auch Impulsgeber für den Agrarbereich.

Energie Steiermark

Der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) hob hervor, „dass nun ein neues, ökologisch verantwortungsvolles Konzert vieler aufeinander abgestimmter Erzeugungsquellen für den Großraum Graz entsteht, die eine sichere und nachhaltige Wärmeversorgung der Landeshauptstadt garantieren". So sei man künftig nicht mehr von nur einem Kraftwerk abhängig.

Weitere Arbeitsplätze für die Steiermark

Die Basis dafür ist das Fernwärme-Konzept „2020/2030“. Es wurde von Experten unter der Ägide des Grazer Umweltamtes erarbeitet: „Damit schaffen wir im steirischen Zentralraum weitere Arbeitsplätze. Wir sichern gemeinsam die Wärmeversorgung im Großraum Graz ab und leisten einen großen Beitrag für den Klimaschutz. Ein wichtiger Schritt zu leistbarer, grüner und steirischer Energie“, freut sich Eigentümervertreter Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer.

