Deni Alar in ÖFB-Kader aufgerückt

Der 26-jährige Sturm-Spieler Deni Alar steht erstmals im ÖFB-Aufgebot. Der Zeltweger rückt Martin Harnik, der aufgrund von Wadenproblemen ausfällt, für die beiden Qualifikationsspiele zur FIFA Fußball-WM 2018 gegen Wales und Serbien nach.

Alar führt vor der zehnten Runde mit neun Treffern die Bundesliga-Torschützenliste an. Der unter Trainer Marcel Koller zum Stammpersonal gehörende Harnik wurde am Samstag in der zweiten deutschen Liga beim 2:0 von Hannover über St. Pauli in der 64. Minute eingewechselt und leistete die Vorlage zum zweiten Treffer in der Nachspielzeit.

Vor der Teampremiere steht Alar am Sonntag mit seinen Teamkollegen von Sturm Graz in Salzburg auf dem Rasen. Das erste WM-Quali-Spiel gegen Waltes findet am 6. Oktober in Wien statt, am 10. Oktober ist unser Team in Belgrad gegen Serbien zu Gast.

