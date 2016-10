recreation: „Big.Soaps“ für Klassik-Einsteiger

Das Grazer Orchester recreation bietet in dieser Saison erstmals „Big.Soaps“ an. Die Mischung aus Konzert, Text und Moderation war bereits während der styriarte gut beim Publikum angekommen; der Aboverkauf stieg um zehn Prozent.

Rund 200 neue Abonnenten verzeichnet das Orchester recreation - „und das in einer angeblich abofeindlichen Zeit. So eine Steigerung hatten wir noch nie“, freut sich Intendant Mathis Huber am Dienstag in Graz. 40 der Abonnements seien allein für die neue „Big.Soaps“-Linie verkauft worden. Dabei handelt es sich um normale Konzerte, die etwas gekürzt werden, zusätzlich liest Schauspieler Johannes Silberschneider Texte und moderiert den Abend, auch die Entstehung eines Konzertes soll sichtbar gemacht werden.

Konzerte für Klassik-Einsteiger und Schulklassen

„Wir wollen überall ein bisschen Werkstatt hineinbringen“, betont Huber. Acht Kameras fangen das Geschehen ein und bringen es auf eine große Leinwand hinter die Musiker, sodass das Publikum alles aus nächste Nähe sieht. Die „Big.Soaps“ werden auch als Generalproben für Schulklassen angeboten.

recre.at

Ein weiterer wichtiger Faktor bei styriarte sei das neu ausgebaute Service bei den recreation-Konzerten: Dieses reicht von kostenlosen Programmheften über günstige Direkt-Busse bis hin zu erweiterten Umtauschmöglichkeiten und auf fünf Euro heruntergesetzte Karten für alle Besucher unter 27 Jahren eine Viertelstunde vor Konzertbeginn - „Wohlfühlen als Grundelement der Rezeption“ beschreibt es der Intendant.

Hofstetters Nachbesetzung unsicher

Noch nicht sicher ist, ob und wann die Stelle eines Chefdirigenten nachbesetzt wird. Michael Hofstetter hört mit Ende der Saison nach fünf Jahren auf. Und „für die Saison 2017/18 ist kein Chefdirigent gedacht“, so Huber. Ein solcher sei zwar „für die Gestaltung des Orchesterprofils wichtig“, würde aber auch „quantitativ sehr dominant“ sein, da er die Hälfte der Konzerte selbst dirigieren würde.

Link: