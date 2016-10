Böllerprozess: Erstes Urteil

Im Prozess nach der Böllerexplosion in Kapfenstein mit zwei Toten vor knapp zwei Jahren gibt es ein erstes Urteil: Der mitangeklagte Polizist wurde am Freitag wegen falscher Beweisaussagen zu vier Monaten Haft verurteilt.

Der 48-Jährige hatte bis zur Verhandlung und auch noch am ersten Prozesstag geleugnet, vom 33-jährigen Hauptangeklagten Böller gekauft zu haben; erst am Donnerstag gestand er die Abnahme von etwa 1.500 Stück.

Vier Monate bedingt und Geldstrafe

Da er aber nicht die Berechtigung dafür hatte, habe er gelogen und bei der Einvernahme nichts davon erzählt. Die Richterin rechtfertigte die „kräftige Strafe“ - vier Monaten bedingte Haft sowie einer Geldstrafe von 7.200 Euro - damit, dass der frühere Polizist genau gewusst habe, dass er seinen ehemaligen Kollegen mit einer umfassenden Aussage sehr geholfen hätte.

Wer sah was, wer wusste was?

An den ersten beiden Prozesstagen wurden neben den Beschuldigten zahlreiche Zeugen, vor allem Nachbarn, gehört. Sie hatten von der Explosion, einem „Feuerball“ und massiven Schäden erzählt. Einige der Angeklagten gestanden, an der illegalen Herstellung der Böller beteiligt gewesen zu sein. Zwei Pyrotechnik-Händler aus der Südsteiermark, ein Vater-Sohn-Gespann, dagegen wollten nicht gewusst haben, dass die Blitzknallsätze in nicht genehmigten Betriebsstätten in der Steiermark hergestellt wurden - mehr dazu in Böllerprozess: Zeugen sahen nur Feuerball und in Böller-Prozess: Tödliches „Halbwissen“.

Der Bruder des getöteten 29-Jährigen gestand, drei oder vier Mal bei der Herstellung auf dem gemeinsamen Anwesen geholfen zu haben. Er wurde bei der Explosion verletzt und muss sich ebenso wie ein Großteil der anderen Angeklagten wegen Gemeingefährdung verantworten. Der Vater der Brüder kam ebenfalls am 17. November 2014 ums Leben. Er war zufällig in der Nähe, als etwa 25 Kilogramm der Sprengmasse in die Luft flogen - mehr dazu in Kapfenstein: Brüder bunkerten Tausende Böller (19.11.2014).

zurück von weiter

Gutachter am Wort

Am Freitag steht das Gutachten des Sachverständigen sowie die weitere Befragung eines Angeklagten, einen Sprenglehrer aus der Obersteiermark, am Programm. Weitere Urteile dürften am dritten Prozesstag wohl nicht mehr ergehen, vor allem weil ein wichtiger Zeuge nicht wie geplant erschienen war.