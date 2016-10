Raubopfer leidet unter Gedächtnislücken

In Graz beschäftigt ein mysteriöser Vorfall die Polizei. Ein 31 Jahre alter Mann gab an, von Unbekannten niedergeschlagen worden zu sein. Das Opfer kann sich an den Vorfall aber nicht erinnern.

Im Bezirk Graz-Lend fanden Polizisten im Bereich Neubaugasse einen schwer verletzten Mann. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich um einen 31 Jahre alten Man aus dem Irak handelt. Er gab an im Bereich des Murufers von Unbekannten niedergeschlagen worden zu sein. Dann hätten ihm die Täter sein Mobiltelefon, einige Ausweise und einen geringen Bargeldbetrag gestohlen.

Der 31-Jährige kann zum Vorfall keine näheren Angaben machen, er konnte auch nicht den genauen Tatort nennen, da er laut Polizei unter Gedächtnislücken leidet. Der 31-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.