40.000 Liter Schweinegülle in Bach gelangt

Umweltalarm haben die Behörden am Montag im Bezirk Leibnitz ausgelöst. 40.000 Liter Schweinegülle sind am Nachmittag in den Saggaubach gelangt. Laut Polizei verendeten dadurch unzählige Fische.

Ein 19 Jahre alter Landwirte brachte laut Polizei auf seinem Anwesen in Obergreith mit seinem Traktor und einem Güllefass Schweinegülle aus. Als der 19-Jährige bei einem Güllehochbehälter sein Güllefass nachgefüllt hatte, vergaß er den Verbindungsschlauch zwischen Fass und Hochbehälter abzukuppeln. ´

1,2 Millionen Gülle geladen

Beim Losfahren riss der Entleerungsstutzen ab, worauf ein Verschließen des Hochbehälters nicht mehr möglich war. Die auslaufende Gülle floss in den Hof eines Anwesens und von dort in die Saggau. Der Güllebehälter fasste 1,2 Millionen Liter Gülle, 40.000 flossen durch den Hof eines Anwesens in die Saggau.

In weiterer Folge wurden die Bezirkshauptmannschaft Leibnitz, die Landeswarnzentrale und die Gewässeraufsicht der Steiermärkischen Landesregierung informiert. Noch ist unklar wieviele Fische durch den Gülleaustritt verendeten.