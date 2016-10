Hanfplantage auf ehemaliger Mülldeponie

Auf einer stillgelegten Mülldeponie im Bezirk Liezen ist eine großangelegte Hanfplantage entdeckt worden. Ein Verdächtiger befindet sich laut Polizei in Haft.

Die Hanfplantage sei zufällig auf einem Betriebsgelände in der Bezirkshauptstadt Liezen entdeckt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Hinweis kam von einem Angestellten des Betriebes. Beamte der Suchtgiftgruppe stieß auf 50 Hanfplanzen.

Mehr als 100.000 Euro Straßenverkaufswert

Noch am selben Tag konnte die Polizei einen Verdächtigen, einen 42 Jahre alten Mann aus dem Bezirk Liezen, festnehmen. Wenig später wurde dann ein Komplize ausgeforscht und festgenommen. Insgesamt wurden 20 bis 30 Kilo an Marihuana mit einem Straßenverkaufswert von weit mehr als 100.000 Euro sichergestellt. Laut Polizei füllten die Pflanzen einen ganzen PKW-Ahänger. Derzeit werden die sichergestellten Pflanzen am Polizeiposten in Liezen verwahrt.

Mehrfach vorbestraft

Die beiden sollen die Hanfpflanzen auf einem Erdhügel einer stillgelegten Mülldeponie angestezt haben, sie erreichten laut Polizei bis zu zweieinhalb Meter Höhe. Die Männer seien mehrfach vorbestraft, so die Polizei, sie wurden in die Justizanstalt Leoben überstellt.