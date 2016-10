Arbeiter von Holzpfosten tödlich verletzt

Zu einem tödlichen Arbeitsunfall ist es Dienstagmorgen im Bezirk Liezen gekomen. Ein 50 Jahre alte Mann wurde von einem Holzpfosten getroffen und tödlich verletzt.

Arbeiter waren laut Polizei am Montag in Wörschach mit Sanierungsarbeiten am Dachstuhl eines alten Wohnhauses beschäftigt. Dabei wurden auch Pfetten des Dachstuhls abmontiert.

Holzteile von Baugerüst geworfen

Diese Pfetten wurden auf rund zwei Meter Länge gekürzt und dann vom Baugerüst aus dem zweiten Stock auf die Wiese geworfen. Als ein 27 Jahre alte Arbeiter einen solchen Holzpfosten in die Tiefe warf, übersah er laut Polizei einen 50 Jahre alten Kollegen, der unterhalb stand.

Kein Schutzhelm

Der 50-Jährige aus dem Bezirk Liezen, der keinen Helm trug, wurde von dem Holzpfosten am Kopf getroffen und schwer verletzt. Der Mann wurde vom Rettungshubschrauber in das LKH Graz überstellt, dort starb er Dienstagmittag an seinen schweren Verletzungen.