Massiver Widerstand gegen „Tafel“-Umzug

Einmal pro Woche können Bedürftige in Graz Lebensmittel bei der sogenannten „Team Österreich Tafel“ in Liebenau holen. Nun will das Rote Kreuz die Ausgabestelle nach Geidorf verlegen - dort gibt es jedoch massiven Widerstand.

Auch in der Steiermark fehlt es vielen Menschen am Nötigsten - der Gang in den Supermarkt ist für sie nicht selbstverständlich. Mit der „Team Österreich Tafel“ will das Rote Kreuz mit der Unterstützung vieler Freiwilliger dafür sorgen, dass sie dennoch nicht hungern müssen. Bevor es kalt wird, wollten die Organisatoren mit der Essensausgabe in eine alte Lagerhalle in der Lehargasse in Geidorf übersiedeln. Der Grund: Am jetzigen Standort in Graz Liebenau muss ein Großteil der Bedürftigen im Freien warten.

Nicht alle begrüßen den Umzug

In Geidorf könnten die Menschen - vor dem Wetter geschützt - in einer Halle warten. Vor Projektstart hielt man auch zwei Bürgerinformationsveranstaltungen ab - dabei kam jedoch massiver Widerstand auf: Das Projekt Essen für Bedürftige als solches begrüßen zwar alle - jedoch nicht dessen Umzug nach Geidorf.

So sieht der ÖVP-Bezirksvorsteher die vom Roten Kreuz angemietete Lagerhalle als völlig unpassenden Standort. Die Infrastruktur für mehrere hundert Menschen sei nicht gegeben; er setzt sich nun für die Überprüfung aller Bewilligungen ein.

ORF

Auch die FPÖ findet das Areal unpassend, das Verkehrsaufkommen würde zu groß werden. Die Freiheitlichen starteten daher eine Unterschriftenaktion gegen die Essensausgabe am betreffenden Standort in Geidorf. Beim Roten Kreuz gab man zu bedenken, dass nur ein kleiner Teil jener, die von den Lebensmittelspenden angewiesen sind, ein Auto hätten.

Bedürftige mit Gewalt in Verbindung gebracht

Vom Grünen Bezirksvorsteher-Stellvertreter heißt es, man wolle die rechtliche Prüfung abwarten - sei alles in Ordnung, habe man nichts gegen das Projekt einzuwenden. Schockiert sei man derzeit über bewusst geschürte Ängste, wobei arme Menschen und Ausländer gleich automatisch mit Gewalt und Müll in Verbindung gebracht worden sein sollen.

Vom Roten Kreuz heißt es, man werde das Projekt jetzt neu evaluieren, die Essensausgabe bleibt vorerst in Liebenau. Dort, so heißt es von der Polizeiwache, die direkt gegenüber der jetzigen Ausgabestelle ist, habe es bis jetzt übrigens keinerlei nennenswerte Schwierigkeiten gegeben.

