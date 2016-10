Betrunken mit Pkw gegen Haus gefahren

Ein 27-jähriger betrunkener Weststeirer ist Dienstagabend mit seinem Pkw in Eibiswald im Bezirk Deutschlandsberg gegen eine Hausmauer gefahren. Als er wenig später zwei erhebende Polizisten bedrohte, wurde er festgenommen.

Der Deutschlandsberger hatte offenbar aufgrund seines Zustandes sein Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle gehabt: Auch nachdem er gegen das Haus geprallt war, fuhr er mit dem stark beschädigten Auto weiter.

Ölspur führte zu Alkolenker

Die an den Unfallort gerufenen Polizisten mussten aber nur der Spur aus ausgeflossenen Betriebsflüssigkeiten folgen, um zu dem 27-Jährigen zu gelangen. Schließlich fanden sie den Weststeirer in einem Lokal in Eibiswald. Bei der Befragung bedrohte der stark alkoholisierte Mann die Beamten und ging auf sie los. Der Weststeirer wird angezeigt.

Der Unfall forderte im Nachhinein auch noch eine Verletzte: Eine Mopedfahrerin rutschte auf dem ausgeronnen Öl aus und kam zu Sturz.