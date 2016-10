Kürbiskernöl-Champions 2016/17 stehen fest

Das beste steirische Kürbiskernöl ist gekürt: Die Expertenjury zeichnete am Dienstagabend in der Landesberufsschule für Tourismus Bad Gleichenberg den Champion 2016/17 aus - Alois Tieber mit Claudia Kapper aus Markt Hartmannsdorf.

Die beiden Vize-Championate gingen an Johanna Gritsch aus Leibnitz auf Platz zwei sowie an Alois Prügger mit Heidi Krammer aus Gratwein-Straßengel auf dem dritten Platz: "Alle 20 Top-Produzenten sowie der Champion mit den beiden Vize-Champions sind die Speerspitze aller steirischen Kürbisbauern und repräsentieren als Botschafter die großen Leistungen der heimischen Produzenten. Sie werden das Steirische Kürbiskernöl g.g.A. weit über die Grenzen Österreichs bekannt machen“, gratulierte Landwirtschaftskammer-Vizepräsidentin Maria Pein.

Start-Ziel-Sieg für Markt Hartmannsdorf

Die Sieger Alois Tieber und Lebensgefährtin Claudia Kapper zeigten sich bei der Siegerehrung "fast sprachlos und voller großer Freude. Wir sind heuer erstmals in die Top-20-Liga aufgestiegen und haben gleich die absolute Spitze erklommen. Zu Hause haben wir noch gescherzt, dass wir Champions werden – jetzt sind wir überglücklich.“

LK/Kristoferitsch

Vor 15 Jahren sind Alois Tieber und Claudia Kapper in die Kernöl-Produktion eingestiegen. Mittlerweile bauen sie auf zehn Hektar jährlich Kürbisse an. Gepresst wird in der Ölmühle von Konrad Auer in Großsteinbach, der mit Engelbert Orthofer und jetzt mit Alois Tieber bereits den zweiten Champion hervorgebracht hat.

Stolze Zweit- und Drittplatzierte

Aufgestiegen in die Riege der besten Kürbiskernöl-Produzenten der Steiermark ist auch Johanna Gritsch aus Leibnitz. Sie baut schon seit 25 Jahren Kürbisse auf vier Hektar an und lässt sie in der Ölmühle Labugger pressen.

LK/Kristoferitsch

Alois Prügger und Heidi Krammer aus Gratwein-Straßengel erreichten den zweiten Vize-Champion. Sie stiegen heuer zum ersten Mal in die Top-20-League auf, nachdem sie bereits mehrfach an Landesprämierungen teilgenommen hatten. Sie bauen seit 20 Jahren Kürbisse an und sind Jahr für Jahr gesund gewachsen: Mittlerweile kultivieren sie den steirischen Ölkürbis bereits auf 25 Hektar; gepresst wird in der Ölpresse Gruber in Neudorf.

Mehr als 80-köpfige Experten-Jury

Die Liste der Haubenköche in der mehr als 80-köpfigen Expertenjury führte der im deutschen Sprachraum besonders beliebte TV-Koch Ralf Zacherl an. Mit dabei waren auch die Spitzenköche Harald Jirka, Fritz Grampelhuber Junior, Christian Übeleis, Eveline Wild und Stefan Eder.

LK/Kristoferitsch

Die Politik wurde unter anderem von Landesrat Johann Seitinger (ÖVP) und Landwirtschaftskammer-Vizepräsidentin Maria Pein vertreten. Aber auch ÖSV-Star Conny Hütter, Dancing-Star Georgij Makazaria waren dabei, ebenso wie ESTAG-Boss Christian Purrer und ORF-Chefredakteur Gerhard Koch.

Vom Aussehen bis zum Geschmack

Bei der Kür dienten Farbe, Viskosität, Geruch und Geschmack als ausschlaggebende Kriterien. So muss Kürbiskernöl die typische Zweifarbigkeit aufweisen – dunkelgrün und leicht rotbraun schimmernd. Hinsichtlich der Viskosität fließt bestes Öl dickflüssig vom Löffel auf den Teller.

Der Geruch soll einen Vorgeschmack auf das anschließende Genusserlebnis bieten: Im Mund überzeugt ein frischer Geschmack mit nussigen Nuancen, der den Gaumen mit Schokotönen und Brotrinde umspült.

