Goldenes Ehrenzeichen für Pater Karl Schauer

Bischofsvikar Pater Karl Schauer ist am Donnerstag in der Grazer Burg das Große Ehrenzeichen des Landes verliehen worden. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) bezeichnete ihn dabei als herausragenden Glaubensvermittler.

An der feierlichen Überreichung nahmen auch die emeritierten Diözesanbischöfe Maximilian Aichern und Egon Kapellari, Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl, Abt Benedikt Plank, der Eisenstädter Diözesanbischof Ägidius J. Zsifkovics sowie Landeshauptmann a.D. Franz Voves (SPÖ) teil.

„Ein hervorragender Netzwerker und guter Zuhörer“

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) betonte im Rahmen seiner Würdigungsansprache: „Ich freue mich, Pater Karl Schauer als einen herausragenden Vermittler des Glaubens heute für seine zahlreichen Verdienste um den römisch-katholischen Glauben und sein großes Lebenswerk auszeichnen zu können. Er war Millionen von Pilgern stets ein guter Gastgeber und ist nicht nur ein hervorragender Netzwerker, sondern vor allem auch ein guter Zuhörer."

steiermark.at/Scheriau

Der gebürtige Südsteirer Karl Vinzenz Schauer wurde nach dem Studium der katholischen Fachtheologie und dem Eintritt in das Kloster St. Lambrecht 1983 zum Priester geweiht. Nach Zwischenstationen als Kaplan in Sankt Lambrecht, Religionslehrer in Murau, Mitarbeiter der Hochschul-Seelsorge und Verfasser regelmäßiger Kolumnen in der Murtaler Zeitung wurde Schauer 1992 Superior der Priestergemeinschaft in Mariazell.

„Brücken bauen" als Leitmotiv

Am 1. Oktober übernahm Schauer das Amt des Bischofsvikars in Eisenstadt und ist seitdem für die Bereiche Wallfahrtswesen, Tourismusseelsorge und Berufungspastoral verantwortlich. Schützenhöfer bedankte sich mit den besten Wünschen: „Ich wünsche Pater Karl Schauer für seine neue Aufgabe als Bischofvikar in Eisenstadt alles Gute und danke ihm für sein langjähriges Engagement in der Steiermark.“

steiermark.at/Scheriau

Schauer zeigte sich äußerst dankbar und gerührt über diese Auszeichnung und gab seiner großen Verbundenheit zum Land Steiermark und seinen Repräsentanten Ausdruck. Er habe stets selbst ein hohes politisches Interesse verspürt. „Brücken zu bauen und hinter allem die Menschen zu sehen", das habe er in Mariazell als Leitmotiv gesehen - und genau das sei es, war er nun auch in seiner neuen Funktion tun wolle.