Radfahrer von Pkw angefahren: Fahrerflucht

In Graz ist am Freitag ein 19 Jahre alter Radfahrer von einem Pkw erfasst und verletzt worden. Der Lenker des grünen Pritschenwagens fuhr weiter, ohne anzuhalten; die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht.

Der Fahrradfahrer hatte am Freitag gegen 13.00 Uhr am rechten Fahrradstreifen der Rösselmühlgasse eine Kreuzung in gerader Richtung überquert - dabei wurde der 19-Jährige von einem grünen Pritschenwagen überholt und gestreift.

Unfalllenker fuhr einfach weiter

Beim Sturz wurde er leicht verletzt; der Pkw-Lenker bog jedoch in nördliche Richtung ein und fuhr weiter, ohne dem Verletzten zu helfen. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls unter der Telefonnummer 059 133 65 4111 um Hinweise.