Graz steht vor Neuwahlen

Nachdem die geforderte Volksbefragung zum geplanten Grazer Murkraftwerk per Bescheid abgelehnt worden ist, dürften Neuwahlen vor der Tür stehen: Wie es aussieht, verweigern die Kommunisten ihre Zustimmung zum Grazer Budget.

Stein des Anstoßes ist das von der Energie Steiermark geplante Murkraftwerk in Graz-Puntigam. Die Projektwerber haben bereits die Bewilligungen für den Baustart erhalten, allerdings gibt es auch viele Gegenargumente - mehr dazu in Kritik nach Beschlüssen zum Murkraftwerk (27.9.2016).

Am Dienstag wurde nun eine mögliche Volksbefragung behördlich abgelehnt: Nach Prüfung der Fragestellung habe sich herausgestellt, dass die Formulierungen zu wenig bestimmt und die Fragen teilweise missverständlich seien - eben das würde den gesetzlichen Anforderungen einer Volksbefragung widersprechen, heißt es in dem Bescheid - mehr dazu in Keine Volksbefragung zu Grazer Murstaustufe.

KPÖ verweigert Zustimmung zu Budget

Die KPÖ hatte der ÖVP erst am Montag ausrichten lassen, dass die Volksbefragung Grundvoraussetzung für ihre Zustimmung zum Budget sei - mehr dazu in Grazer Budgetverhandlungen im Finale (17.10.2016). Wie nun am Mittwoch aus dem Rathaus zu hören ist, dürfte dieser Fall tatsächlich eintreten - was Neuwahlen zur Folge hätte. Diese könnten frühestens im März erfolgen. Nähere Informationen folgen.