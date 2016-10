Ausgedehnter Küchenbrand in Grazer Restaurant

Am Freitagnachmittag ist in einem Restaurant in der Grazer Innenstadt ein großflächiger Küchenbrand ausgebrochen. Zwei Personen wurden verletzt, der Sachschaden ist laut der Grazer Berufsfeuerwehr enorm.

Gleich mehrere Notrufer hatten den Brand in der Luthergasse gegen 14.46 Uhr gemeldet. Der Brand war im Bereich der Küche ausgebrochen; zwei Menschen waren unbestimmten Grades verletzt worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr befanden sich jedoch keine Personen mehr im Gebäude.

BF Graz

Mit schweren Atemschutzgeräten wurden die Löscharbeiten begonnen. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass sich der Rauch bereits über die Abluftanlage in die Dachkonstruktion eines angrenzenden Gebäudeteiles ausgebreitet hatte, dessen Flachdach musste daher mit einer Rettungssäge geöffnet werden.

BF Graz

Nach einer Stunde konnte „Brand Aus“ gemeldet werden. Neben den zwei Verletzten forderte der Brand laut Einsatzkräften auch einen enormen Sachschaden; die Brandursache stand zuletzt noch nicht fest.