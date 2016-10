Einbruch in Wochenendhaus - Vollbrand ausgelöst

Vollständig niedergebrannt ist am Freitag ein Wochenendhaus in Maggau im Bezirk Leibnitz. Ein Unbekannter dürfte zuvor gewaltsam in das Haus eingedrungen sein und dort einen undichten Ofen beheizt haben.

Gegen 3.25 Uhr hatte ein vorbeifahrender Fahrzeuglenker den Brand bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Die Spurenlage auf dem Brandort zeigte, dass jemand kurz zuvor gewaltsam in das Wochenendhaus eingedrungen war.

Schaden von 70.000 Euro

Laut Polizei hat der Unbekannte aber kein Feuer gelegt, sondern nur einen - defekten - Ofen im Wohnzimmer beheizt. Der Brand soll anschließend ausgebrochen sein, weil dieser in der Holzzwischendecke undicht gewesen sei. Das Wochenendhaus brannte vollständig ab; der Schaden beträgt rund 70.000 Euro.