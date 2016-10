Weiter Tauziehen um Shopping City Seiersberg

Die Zukunft der Shopping City Seiersberg hängt nach wie vor an einem seidenen Faden - es droht ja die Schließung mit 15. Jänner, 2.000 Arbeitsplätze sind in Gefahr. Eine rasche Lösung ist dennoch nicht in Sicht.

Im Juli kippte der Verfassungsgerichtshof die Bewilligung für die Shopping City Seiersberg - mehr dazu in Bewilligung für Shoppingcity Seiersberg gekippt (15.7.2016) - und während sich die Geschäfte im größten Einkaufszentrum der Steiermark (und zweitgrößten Österreichs) langsam auf das Weihnachtsgeschäft einstimmen, ist die Stimmung unter den 2.000 Beschäftigten alles andere als besinnlich.

„Viele Beschäftigte bangen um Arbeitsplatz“

Sie bangen um ihren Arbeitsplatz, weiß Norbert Schunko von der Gewerkschaft der Privatangestellten: „Wir haben unzählige Anrufe von Beschäftigten, weil diese Rechtsunsicherheit jetzt kurz vor Weihnachten natürlich eine Katastrophe für viele Menschen ist, die in Seiersberg arbeiten. Viele Alleinverdienerinnen mit Kindern machen sich Sorgen, was mache ich nachher, wenn das wirklich passiert.“

Die Gewerkschaft stehe hinter diesen Menschen, gibt sich Schunko kämpferisch und kündigt weitere Schritte an, sollte es zu keiner Lösung kommen: „Wir sind kreativ, wie man es zum Beispiel von Kollektivvertragsverhandlungen her weiß. Die Gewerkschaft wird mit Sicherheit die Leute in Versammlungen in Seiersberg informieren, was für arbeitsrechtliche Konsequenzen daraus zu ziehen sind. Wir werden auch an die Landesspitze herantreten, um eine Lösung zu finden.“

ORF.at/C. Öser

Einzelstandortverordnung geht in Begutachtung

Aus dem Büro des dafür zuständigen Landesrates Anton Lang (SPÖ) hieß es dazu am Montag, die Politik werde alles tun, um die Arbeitsplätze in Seiersberg zu erhalten, man verwies aber auch auf Gesetze und Fristen. Kommende Woche geht die Einzelstandverordnung, die den Shoppingtempel retten könnte, in Begutachtung - danach haben die einzelnen Parteien acht Wochen Zeit für eine Stellungnahme, dann wäre es Ende Dezember.

Plan B: Novelle des Verkehrswegegesetzes

Sollte das keine Lösung bringen, gibt es noch einen Plan B: eine Novelle des Verkehrswegegesetzes. Damit könnten die vom Verfassungsgerichtshof aufgehobenen Verbindungsbauwerke zwischen den fünf Seiersberg-Baukomplexen doch noch rechtsgültig werden - die Gesetzesnovelle würde dazu führen, dass die beanstandeten sogenannten Interessentenwege vom Bau- und Raumordnungsrecht ausgenommen wären. Diese Novelle zum Verkehrswegegesetz soll am Freitag im Infrastrukturausschuss des Landtages eingebracht werden.