Heer sucht bis zu 2.000 neue steirische Soldaten

Die von Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) angekündigte Investitionsoffensive beim Bundesheer wird in die Tat umgesetzt: Österreichweit wird ab sofort Personal gesucht, bis zu 2.000 neue Jobs soll es in der Steiermark geben.

Fast 10.000 neue Jobs bis 2020, dazu 1,7 Milliarden Euro für neue Geräte, eine bessere Ausstattung und eine moderne Kasernen-Infrastruktur, so lauten die Eckpunkte der angekündigten Investitionsoffensive beim Bundesheer - mehr dazu in Bundesheer: Doskozil will 9.800 Jobs bis 2020 schaffen (news.ORF.at, 14.09.2016).

„Traditionell sehr kaderstark“

6.000 Stellen werden bis 2020 pensionsbedingt nachbesetzt, dazu kommen 3.800 neue Arbeitsplätze - und an diesem Kuchen hofft vor allem die Steiermark mitzunaschen, sagte am Dienstag Franz Fiedler vom Militärkommando Steiermark: „Die Steiermark ist traditionell mit den Bundesländern Kärnten, Burgenland und Niederösterreich sehr kaderstark. Wir dürfen also davon ausgehen, dass wir 1.500 bis 1.800, im Optimalfall bis zu 2.000 in der Steiermark lukrieren könnten.“

ORF

Vor allem Piloten gesucht

Davon profitieren dürfte vor allem der Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg: Mit 900 Arbeitsplätzen ist er schon jetzt größter Arbeitgeber der Region; künftig soll es um 200 Mitarbeiter mehr geben, dazu soll Hinterstoisser die zentrale Drehscheibe der neuen Militärpiloten-Ausbildungsoffensive des Bundesheeres werden. Neben Soldaten, Technikern und Ärzten werden beim Heer derzeit daher vor allem Piloten gesucht - mehr dazu auch in Das Bundesheer sucht dringend Piloten (16.10.2016).

Alterslimit bei 25 Jahren

185 Piloten seien ingesamt nötig, sagt Peter Trierweiler, Leiter der Pilotenausbildung: „Wir bräuchten, um unseren Bedarf an Flugschülern pro Jahr zu decken, im Idealfall ungefähr 400 Bewerber pro Jahr.“ Als Piloten bewerben können sich Frauen und Männer, die sich den Traumberuf Militärpilot - wie Trierweiler sagt - erfüllen möchte.

Darüber hinaus sind bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen: „Das Alterslimit für Pilotenbewerber ist grundsätzlich 23 Jahre, wenn ich noch keine militärische Ausbildung habe, und 25, wenn ich bereits im System drinnen bin. Wünschen würden wir uns, dass wir alle mit 19, 20 oder 21 Jahren - also direkt nach der Schule - reinbekommen, denn dann ist die Nutzungsphase am längsten.“

Heer wirbt mit sicherem Job

Weitere Voraussetzungen, um beim Heer arbeiten zu dürfen, sind ein Pflichtschulabschluss und Unbescholtenheit - die genauen Kriterien sind im Internet nachzulesen. Das Bundesheer selbst wirbt umgekehrt mit einem sicheren Arbeitsplatz, einer lebenslangen Anstellung sowie einer besseren Bezahlung - so verdienen Unteroffiziere seit diesem Jahr um bis zu 450 Euro mehr.

Links: