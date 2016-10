Social Media für Unternehmer immer wichtiger

Jeder zweite heimische Unternehmer nutzt inzwischen soziale Netzwerke. Gerade für Klein- und Kleinstunternehmen stellen Facebook & Co. aber auch eine enorme Herausforderung dar - finanziell wie auch gestalterisch.

Für Werbeexperten ist es gar keine Frage: An sozialen Medien kommen Firmen einfach nicht mehr vorbei, sie gelten als Standard in unserer heutigen Kommunikation.

„On- und Offline-Welt verbinden sich“

Diese neuen Werbeplätze bewusst mit Inhalten zu befüllen und direkt mit Kunden im Kontakt zu stehen, wird immer wichtiger, so Heinz Wittenbrink von der FH Joanneum, er ist sich sicher, „dass sich die On- und die Offline-Welt immer mehr verbinden, und dass damit alles, was man online nicht macht oder vielleicht nicht gut genug macht, natürlich auch Konsequenzen hat, was dann offline passiert. Man kann das ja heute tracken: Leute schauen sich mobil Facebook-Werbung an und gehen dann in einen Laden - das wirkt sich unmittelbar aus, und das wird sicher noch weiter zunehmen.“

Alles eine Frage des Geldes

Ein guter Auftritt in sozialen Netzwerken ist aber oft gar nicht so einfach: Viele größere Unternehmen haben hier ein eigenes Budget, heißt es aus der Wirtschaftskammer; für kleinere Firmen ohne Extra-Geld sei das oft eine enorme Herausforderung, so Edgar Schnedl von der Wirtschaftskammer: „Es ist zwar der Zugang sehr leicht - jeder kann sich einen Zugang verschaffen - aber den auch so zu befüllen, dass sich die Zielgruppe angesprochen fühlt, ist eine Herausforderung. Nachdem immer mehr Unternehmen in sozialen Medien präsent sind, wird es immer wichtiger, sich davon abzuheben.“

Am stärksten genutzt werden die sozialen Netzwerke von Groß-, am wenigsten von Kleinunternehmen, und sieht man sich die Nutzung nach Sparten an, dann führen Hotels und Gasthäuser, wo drei von vier Unternehmen in sozialen Netzen vertreten sind, gefolgt von Kommunikationsunternehmen und dem Handel.

