Landwirt nach Stromschlag gestorben

In Rottenmann im Bezirk Liezen ist am Mittwoch ein Landwirt in den Stromkreis eines Weidezaunes gekommen. Der 48-Jährige starb im Krankenhaus.

Am Mittwochabend war der Mann mit Arbeiten an einem elektrischen Weidezaun beschäftigt. Dabei ist er in den Stromkreis der 30-KV-Leitung geraten. Angehörige des Mannes wurden durch einen Stromausfall auf den Unfall aufmerksam. Der Obersteirer erlitt einen Herzstillstand und musste von einem Notarzt reanimiert werden.

In kritischem Zustand wurde der Mann in das Krankenhaus Rottenmann eingeliefert. Dort kämpften die Ärzte um das Leben des 48-Jährigen. Der Landwirt erlag im Krankenhaus aber seinen schweren Verletzungen.