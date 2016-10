Arbeiter von herabfallendem Ast getroffen

Bei Holzschlägerungsarbeiten in Lang im Bezirk Leibnitz ist am Donnerstagnachmittag ein 71-Jähriger von einem herabfallendem Ast getroffen worden; er wurde schwer verletzt.

Gegen 15.30 Uhr hatte der 71-jährige Leibnitzer mit seinem Sohn in seinem Waldstück am Langaberg Holz geschlägert. Beim Fällen eines Baumes brach plötzlich ein großer dürrer Ast von einem nebenstehenden Ast herab und traf den Vater am Kopf.

Arbeiter erlitt schwere Gesichtsverletzungen

Der Sohn verständigte mit seinem Handy die Einsatzkräfte. Nach der Erstversorgung wurde der 71-Jährige mit schweren Gesichtsverletzungen ins LKH Graz eingeliefert.