Erstes Vereinstreffen der Auslandssteirer in Graz

In Graz hat es am Montag erstmals ein Treffen des Vereins für Auslandssteirer gegeben. Dabei wurden bekannte Gesichter wie Starkoch Johann Lafer oder Unternehmer Charly Temmel unter anderem zum kulinarischen Stadtrundgang gebeten.

Egal ob in der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Kultur oder dem Tourismus: Steirer sind erfolgreich auf der ganzen Welt tätig. 24 dieser Auslandssteirer kamen am Montag auf Einladung von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) und Landesrat Christian Buchmann (ÖVP) nach Graz.

Steiermark Tourismus/Erwin Scheriau

Bei einem kulinarischen Stadtrundgang, der von Starkoch Johann Lafer angeführt wurde, zeigten die im Ausland erfolgreichen Steirer - darunter etwa die preisgekrönte Hoollywood-Journalistin Barbara Gasser, der Präsident und CEO einer Internationalen Hotel-Kette in Taiwan, Franz Eichenauer, Herbert Damböck, Catering-Chef in Teheran oder auch Verena Martelanz von WK-Außenstellen in Brüssel - eindrucksvoll, dass sie mit der Steiermark nach wie vor viel verbindet.

Steiermark Tourismus/Erwin Scheriau

Landeshauptmann zeigte sich stolz

Der Tenor: Man fühle sich einfach wieder zu Hause - was Schützenhöfer freue: „Als Landeshauptmann bin ich stolz, dass so viele Steirerinnen und Steirer auf der ganzen Welt erfolgreich sind, dabei ihre alte Heimat aber nie vergessen."

Während des Austauschens von Erinnerungen an die Heimat und Neuigkeiten aus der Ferne stand das gemeinsame Netzwerken besonders im Vordergrund: Denn egal ob aus London, Brüssel, Amerika oder auch Asien - die Kontakte der Auslandssteirer bringen auch dem Land Steiermark neue Impulse.

Verbindungen sollen Steiermark stärken

Die daraus resultierenden Wirtschafts-, Wissens- und kulturellen Verbindungen sollen dazu beitragen, das positive Image der Steiermark in der Welt zu festigen - und damit auch das internationale Ansehen Österreichs. Mit der Entwicklung und Durchführung neuer Projekte in allen gesellschaftlich relevanten Bereichen will das Büro für Auslandssteirer diese Wechselwirkung auch weiterhin stärken und ausbauen.

