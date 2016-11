China-Konzern errichtet Europa-Zentrale in Graz

China Electronics Technology Group Corporation (CETC) - eines der zehn größten Unternehmen Chinas - errichtet seine Europazentrale in Graz. In einem ersten Schritt entstehen so 50 neue Arbeitsplätze.

Wirtschaftslandesrat Christian Buchmann (ÖVP) begrüßte am Mittwoch eine siebenköpfige Delegation aus China auf dem Gelände der ehemaligen Firma Steinklauber in der Lagergasse - hier wird sich der chinesische IT-Riese niederlassen. „CETC ist ein staatliches High-Tech-Unternehmen, eine staatliche High-Tech-Industrie-Gruppe mit rund 150.000 Mitarbeitern weltweit und wird sein Europa-Hauptquartier nun in Graz errichten“, so Buchmann.

Elf Mio. Euro werden investiert, 50 neue Jobs

CETC ist nicht nur eines der zehn größten Unternehmen Chinas, sondern wurde kürzlich auch von einem internationalen Wirtschaftsmagazin unter die Top 500 Unternehmen weltweit gereiht. In Graz werden zum Start elf Millionen Euro investiert, so Buchmann: „Mir wurde gesagt, es werden auch 50 Arbeitsplätze geschaffen - das ist ein sehr guter Start auch für den Beginn einer hoffentlich langjährigen Kooperation.“

„Ideale Verbindung zwischen West und Ost“

Mit Unterstützung des Landes, der Stadt Graz und auch der Technischen Universität will CETC in Graz den ersten Schritt Richtung Internationalisierung setzen, so General Manager Hu Aimin: „Wir werden uns deshalb hier ansiedeln, weil die Stadt Graz im Herzen Europas liegt. Wir sehen es als Schnittstelle für den Wirtschaftsstandort China, es ist die ideale Verbindung zwischen West und Ost.“

Dieser Internationalisierungsprozess wird von der chinesischen Regierung gestützt. Generell soll die Kooperation von chinesischen Unternehmen mit österreichischen enger werden. Graz wird für CETC der erste Standort außerhalb Asiens sein.

Link: