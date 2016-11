Wieder leichter Rückgang der Arbeitslosigkeit

Am Mittwoch sind die Arbeitslosenzahlen für Oktober präsentiert worden. Demnach gibt es in der Steiermark zwar aktuell weniger Arbeitslose als im Oktober des Vorjahres - jedoch mehr als im September.

39.400 Frauen und Männer sind derzeit in der Steiermark als arbeitslos gemeldet - das ist ein Rückgang um 472 Personen oder 1,2 Prozentpunkte im Vergleich zum Oktober 2015. Frauen und Männer sind von diesem Rückgang übrigens gleich stark betroffen.

„Keine nachhaltige Stabilisierung“

Im Vergleich mit dem heurigen September stieg die Arbeitslosigkeit aber wieder leicht an. Angesichts dieses Auf und Abs könne nach wie vor nicht von einer nachhaltigen Stabilisierung gesprochen werden, so AMS-Landesgeschäftsführer Karl-Heinz Snobe, erfreulich sei jedoch, dass dem Arbeitsmarktservice wieder deutlich mehr offene Stellen gemeldet werden: Diese Zahl stieg im Oktober um mehr als 40 Prozent auf knapp 5.400 an.

Steiermark deutlich unter Österreichwert

Offenbar haben es Österreicher momentan leichter, einen Job zu finden als ausländische Mitbürger: Bei österreichischen Staatsbürgern gibt es ein Minus von nicht ganz drei Prozent, bei Ausländern hingegen einen Anstieg um fast fünf Prozent. Generell liegt die Steiermark mit einer Arbeitslosenquote von 7,3 Prozent deutlich unter dem österreichischen Wert von 8,6 Prozent - mehr dazu in Arbeitslosigkeit verfestigt sich (news.ORF.at).

Innerhalb der Steiermark gibt es aber große regionale Unterschiede: Während im Bezirk Liezen die Zahl der Arbeitslosen um mehr als 15 Prozent zurückging und es auch in den Bezirken Murau und Leibnitz deutliche Rückgänge gibt, stieg im Bereich der oststeirischen AMS-Geschäftsstellen in Gleisdorf und Weiz die Zahl der Arbeitslosen deutlich an - dort gibt einem Plus von rund sieben Prozent steiermarkweit den größten Anstieg.

