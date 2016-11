Caritas startet Elisabethsammlung

Immer mehr Steirer sind armutsgefährdet, und so bittet die steirische Caritas auch heuer wieder um Spenden für Familien in Not: Die heurige Elisabethsammlung steht unter dem Motto „Hoffnung ist größer als die Verzweiflung“.

Jeder achte Steirer ist von Armut bedroht - das sind rund 156.000 Menschen. Immer mehr Ein-Eltern-Haushalte, Haushalte mit mehr als drei Kindern und Migranten sind armutsgefährdet, 2014 waren zudem 37.000 Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre von Armut betroffen.

Caritas Steiermark

„Es kann jeden treffen“

Die Familien stehen oft vor der Wahl, die Miete zu zahlen oder das Geld für Lebensmittel auszugeben, sagt der neue steirische Caritas-Direktor Herbert Beiglböck: „Es gibt Familien, die ein geringes Einkommen haben oder die auch einen Schicksalsschlag erleiden müssen - da ist dann plötzlich nicht mehr das Geld da, um Einkaufen zu gehen. Es trifft natürlich auch Leute, die schon längere Zeit arbeitslos sind oder wo Beziehungen zerbrochen sind und die abgleiten in eine schwierige Lebenssituation - und die brauchen dann Unterstützung. Es kann eigentlich jeden von uns treffen, das muss man auch dazu sagen. Das ist die Erfahrung.“

Was die Spende bewirkt

Die Caritas unterstützt diese Menschen: Im Grazer Marienstüberl etwa werden täglich 200 warme Mahlzeiten ausgegeben, in den Caritas-Schlafstellen können Frauen, Kinder, Jugendliche und obdachlose Männer übernachten, und die Winternotschlafstelle in der Keplerstraße öffnet wegen des bevorstehenden Kälteeinbruchs bereits am kommenden Montag.

Für alle diese Projekte werden Spenden gebraucht: „Es gibt die Spendenmöglichkeiten in den Pfarren. Es gibt die Möglichkeit, online zu spenden, oder mit Erlagschein. Auf jeden Fall ist wichtig zu spenden, und dafür sagen wir ein herzliches Danke“, so der steirische Caritas-Direktor Herbert Beiglböck. Und es muss gar nicht viel sein: Mit zehn Euro kann man drei Menschen im Marienstüberl mit Essen und Wärme versorgen, 30 Euro schenken laut Caritas einer Mutter in Not einen vollen Kühlschrank.

