Bank für Gemeinwohl in der Steiermark eröffnet

Am Samstag ist in Weiz das erste steirische Regionalbüro der Bank für Gemeinwohl (BfG) eröffnet worden. Anstatt hoher Zinsen zu zahlen oder Finanzgewinne auszuschütten will diese nützliche Projekte fördern.

Anstatt um das schnelle Geld geht es bei der Bank für Gemeinwohl vielmehr um Ethik: „Das ist ein Pionierprojekt in Österreich - dass wir aus der Mitte der Gesellschaft heraus ein neues Zahlungsinstitut gründen, wo wir nicht die Gewinnmaximierung in den Mittelpunkt stellen wollen, sondern die Gemeinwohlorientierung. Das Geld ist nicht der Mittelpunkt, das Geld ist Mittel, um die Realwirtschaft zu unterstützen. Die Kunden wissen, dass mit ihrem Geld nicht spekuliert wird und sie wissen genau, welche Projekte unterstützt werden“, erklärt Vorständin Christine Tschütscher.

Aleksandra Pawloff

Die potenziellen Kunden, muss man sagen - denn bislang hat es die Bank mit ihrem Ansatz nicht auf den Markt geschafft. 2018 will sie dort mit der kleinen Banklizenz als Online-Zahlungsinstitut beginnen, spätestens 2022 eine Vollbank sein. 20 bis 30.000 Genossenschafter will und braucht sie dafür: „Wir haben derzeit 4.262 GenossenschafterInnen mit einem Kapital von über 3 Millionen Euro“, so Tschütscher.

„Konten nicht die billigsten“

Genossenschafter wird man mit mindestens 200 bis maximal 100.000 Euro Einlage. Derzeit und neuerdings eben auch in Weiz sei man beim Crowdfunding: „Schnelle Gewinne machen wollen, da ist man bei uns nicht richtig. Es würde völlig widersprechen, wenn wir sagen, wir wollen nur einen elitären Zirkel ansprechen - überhaupt nicht. Aber es kostet auch die Biomilch etwas mehr als die normale. Unsere Konten werden nicht die billigsten sein, liegen ungefähr im oberen Drittel“, sagt Tschütscher.

Das seit Samstag erste steirische Regionalbüro der BfG in Weiz ist das insgesamt fünfte in Österreich. Zur Eröffnung wurden Kaffee und Kipferl gereicht - beide fair gehandelt.

