Verhaftungen: Kurden demonstrierten in Graz

In Graz hat am Samstag eine Demonstration der kurdischen Gemeinde mit rund 200 Teilnehmern stattgefunden. Sie protestierten gegen die Verhaftung von Abgeordneten der prokurdischen Oppositionspartei HDP in der Türkei.

Erst am Samstag sind neun weitere Funktionäre festgenommen worden, da Präsident Erdogan die Oppositionspartei beschuldigt, der verlängerte Arm der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans zu sein - mehr dazu in news.ORF.at. Start der Demonstration in Graz war am späten Nachmittag auf dem Griesplatz.

Freilassung von Abgeordneten gefordert

Mit Plakataufschriften wie „Stoppt den türkischen Staatsterror in Kurdistan“, „Solidarität mit den inhaftierten Abgeordneten der HDP“ oder „Nieder mit dem faschistoiden Staatsterror durch den Diktator Erdogan“ machten die Demonstranten auf sich aufmerksam. Dabei forderten sie die sofortige Freilassung der Abgeordneten der HDP.

„Der Start am Griesplatz erfolgte um etwa 16.30 Uhr. Es sind 200 Teilnehmer bei dieser Demonstration“, so Werner Kundigraber vom Grazer Sicherheitspolizeikommando, der nach Ende der Kundgebung bestätigte, dass alles ruhig verlaufen sei.

Ähnliche Demonstrationen auch in Köln

Ziel des Demonstrationszuges war der Grazer Schlossbergplatz, wo es eine Abschlusskundgebung gab. Ähnliche Demonstrationen mit mehreren tausend Teilnehmern gab es am Samstag auch im deutschen Köln.

