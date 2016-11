Harfen-Star de Maistre kommt nach Graz

Der französische Star-Harfinist Xavier de Maistre gastiert kommende Woche zwei Mal in Graz. Er interpretiert dabei unter anderem ein heute nur noch selten aufgeführtes Harfenkonzert des gebürtigen Tschechen Jean-Baptiste Krumpholz.

ORF

Der französische Harfenkünstler interpretiert zeitgenössische Musik ebenso gekonnt wie eigene Bearbeitungen großer Orchesterwerke. In Graz wird Xavier de Maistre Werke von Debussy, Dukas und Ravel präsentieren.

Selten gespieltes Krumpholz-Konzert

Mit besonderer Spannung wird allerdings die Interpretation des Harfenkonzerts Nr. 5 von Jean-Baptiste Krumpholz erwartet - ein heute nur noch selten aufgeführtes Harfenkonzert des gebürtigen Tschechen, der insgesamt acht Konzerte für Harfe komponierte.

Guschlbauer am Pult

Begleitet wird de Maistre vom Grazer Philharmonischen Orchester unter Theodor Guschlbauer, der seit 1975 immer wieder im Grazer Musikverein und auch an der Oper zu Gast war - jetzt steht er beim 3. Orchesterkonzert des Grazer Musikvereins am 14. und 15. November am Pult.

