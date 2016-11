30-Jähriger schlug Räuber in die Flucht

Seine ihm gerade geraubte Geldtasche hat ein 30-Jähriger sich am Samstag in einem Grazer Lokal wieder zurückgeholt. Im Fall eines Rucksackraubes in Kalsdorf sucht die Polizei dagegen noch nach Hinweisen.

Der 30-Jährige gab bei der Polizei an, dass er sich gegen 10.00 Uhr in der Toilette des Lokals in der Grazbachgasse im Bezirk Jakomini aufgehalten habe. Ein Mann habe ihn festgehalten, während ein Mittäter ihm die Geldtasche entriss, die er sich jedoch zurückholen konnte. Daraufhin flüchteten die Täter aus dem Lokal. Der 30-Jährige ging schließlich nach Hause, von wo aus er die Polizei verständigte.

Rucksack in Kalsdorf geraubt

Beraubt wurde am Samstag auch eine 45-jährige Leibnitzerin in Kalsdorf im Bezirk Graz-Umgebung. Gegen 17.30 Uhr wurde ihr vor einem Einkaufsmarkt in der Hauptstraße der Rucksack entrissen, den sie an der rechten Schulter umgehängt hatte.

Durch die Gewaltanwendung riss der Trageriemen; der mutmaßliche Täter flüchtete in Richtung Westen über einen Acker. Das Opfer blieb unverletzt. Im Rucksack befanden sich ein Handy, ein Führerschein, ein Schlüssel, ein geringer Bargeldbetrag und diverse Servicekarten. Die Polizei Kalsdorf bittet nun um zweckdienliche Hinweise unter der Nummer 0664 / 255 22 32.

Mehrere tausend Euro teure Rasenmäher gestohlen

Auch im Falle eines Einbruchs in Feistritztal im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld bittet die Polizei derzeit unter der Nummer 059 133 / 62 34 um Hilfe aus der Bevölkerung: Unbekannte Täter waren in der Nacht auf Samstag in ein Geschäft in Hirnsdorf eingebrochen, wobei sie zwei Hochgrasrasenmäher und einen Rasenmähertraktor im Wert von mehreren tausend Euro stahlen.

Die zwei oder drei mutmaßlichen Täter hatten gegen 00.53 Uhr mit einem Werkzeug ein Vorhängeschloss aufgeschlossen, um auf das Firmenareal zu gelangen. Die Beute wurde vermutlich mit einem weißen Kastenwagen abtransportiert. Am Fluchtfahrzeug dürften gestohlene Grazer Kennzeichentafeln (G-) montiert gewesen sein.