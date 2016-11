Schisaison startete 2016 besonders früh

So früh wie schon lange nicht mehr hat in der Steiermark - etwa auf der Turracherhöhe oder auf der Planai - dieses Wochenende die Schisaison begonnen: Bis zu 40 Zentimeter hoch ist die Naturschneedecke auf den Bergen.

Ein Lokalaugenschein vor der Talstation der Planaibahnen am Sonntagvormittag beweist: Die Lust, endlich wieder die Ski anzuschnallen und verschneite Hänge hinunterzuwedeln ist bei vielen groß. Drei Bahnen sind bereits in Betrieb, die Skifahrer können bis zur Mittelstation abfahren - unterhalb wird noch kräftig mit Beschneiungsanlagen nachgeholfen.

Schneekanonen seit einer Woche auf Hochtouren

Der frühe Saisonstart hat beinahe auch die Betreiber der Planaibahnen ein wenig überrascht: „Wir haben auf den Planaibahnen heute circa 5.000 Schigäste verzeichnen können, glückliche Schigäste - vor allem aus Österreich oder Bayern. Es ist alles ein bisschen schnell gegangen, man merkt es gerade - noch ein paar Schihütten mehr könnten offen haben“, schmunzelt Georg Bliem von den Planaibahnen.

ORF

Die ersten Schwünge wurden am Sonntag auch am Präbichl gezogen - allerdings von Skitourengehern. Noch sind die Kassen geschlossen, der Liftbetrieb startet hier am kommenden Wochenende. Während auch schon die Kleinsten das tiefwinterliche Vergnügen genießen, laufen die Schneekanonen seit einer Woche auf Hochtouren, um aus der Naturschneedecke kompakte Pisten zu zaubern.

Früher Schnee als Wirtschaftsfaktor

Schnee im November ist vor allem für kleineren Schigebiete ein wichtiger Wirtschaftsfaktor „weil die Leute gerade jetzt am Start große Lust auf das Schifahren haben, Saisonkarten kaufen - und das ist für uns natürlich sehr gut“, erklärt Robert Illmaier von den Präbichlbahnen.

ORF

Die Beschneiungsanlagen sind auch in den nächsten Tagen in vielen steirischen Skigebieten im Dauereinsatz - ehe die Pisten präpariert werden und - wie auf der Planai - endlich die Skisaison losgeht.

Links: