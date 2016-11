Feuerwehreinsätze in Leoben und Feldbach

Gleich zwei Brände haben die Feuerwehren in der Steiermark heute auf Trab gehalten. In Leoben ist ein Feuer in einer Dachgeschoßwohung ausgebrochen und in der Nähe von Feldbach hat ein Wohnhaus gebrannt.

Gleich acht Feuerwehren mussten im Feldbacher Ortsteil Edersbach im Bezirk Südoststeiermark zu einem Wohnhausbrand ausrücken. 75 Mann waren im Einsatz um ein Wohnhaus aus Holz zu löschen, das aus ungeklärter Ursache in Brand geraten war. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Es gibt keine Verletzten. Das Feuer ist mittlerweile unter Kontrolle.

Ein Verletzter mit Rauchgasvergiftung in Leoben

BFV Leoben

In Leoben waren die Feuerwehren kurz nach Mittag zu einem Brand gerufen worden. Im Dachgeschoss eines Mehrparteienhauses in der Innenstadt war Feuer ausgebrochen. Ein Bewohner erlitt dabei eine Rauchgasvergiftung und musste von der Rettung versorgt werden. Die Feuerwehr brachte den Brand aber relativ rasch unter Kontrolle. Die Schadenshöhe kann noch nicht abgeschätzt werden.