Betrunken mehrmals in einer Nacht randaliert

Zugedröhnt und betrunken hat ein 26-Jähriger die Polizei in Bruck auf Trab gehalten: Zunächst war er mit einem Autobesitzer in Streit geraten, und nachdem er seinen Schlüssel verloren hatte, schlug er die Eingangstür zu einem Lokal ein.

Angefangen hatte alles noch zu Hause: Der Brucker hatte Montagabend diverse Drogen genommen und Alkohol getrunken; dann ging er aus. Gegen 21.30 Uhr musste er seine Notdurft verrichten und torkelte vor das Lokal, wo er sich zu einem Auto stellte und dagegen urinierte.

Rauferei nach Notdurft gegen Auto

Als ihn der Eigentümer des Fahrzeugs deswegen ansprach, trat ihm der 26-Jährige gegen den Oberkörper und zerriss ihm das T-Shirt. Die Polizei wurde gerufen, und so musste der Obersteirer zum ersten Mal in der Nacht den Beamten Rede und Antwort stehen - soweit ihm das aufgrund seiner Alkoholisierung gelang.

Einbruch wegen Suche nach Schlüssel

Kurz nach Mitternacht durfte er die Polizeistelle wieder verlassen, bemerkte dann aber, dass er im Laufe des Abends irgendwo seine Schlüssel verloren hatte. Daher wollte er mit einer Leiter über ein Fenster in seine Wohnung einsteigen - diese fiel aber um, und der 26-Jährige musste mit einer Verletzung an der Hand im Spital ambulant versorgt werden. Zurück vor seiner Wohnung - immer noch ohne Schlüssel - griff er zu einer Holzlatte und wollte damit die Verglasung der Eingangstür einschlagen - auch dieser Versuch misslang.

Widerstand bei der Festnahme

Darum machte er sich samt der Holzlatte zum Lokal auf, in dem er seinen Schlüssel und sein Mobiltelefon vermutete, doch dieses hatte bereits geschlossen. Abermals versuchte er es mit Gewalt und schlug auf die Tür ein - diesmal hatte er Erfolg und gelangte in das Lokal, wo er einen Automaten beschädigte und drei Dosengetränke stahl. Er ging zurück nach Hause, doch dort wartete bereits die Polizei auf ihn - sie trafen ihn im Stiegenhaus an, wobei er die Holzlatte in der Hand hatte. Als ein Beamter ihm diese abnehmen wollte, wehrte sich der Betrunkene und verletzte den Polizisten am Daumen; daraufhin wurde der Obersteirer festgenommen und ein zweites Mal in der Nacht zur Dienststelle gebracht. Der 26-Jährige wurde angezeigt.