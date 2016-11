Arbeiter bei Sturz von Gerüst schwer verletzt

Ein 67-jähriger Ungar ist am Donnerstag in Graz von einem Baugerüst gestürzt. Der Mann zog sich dabei lebensgefährliche Kopfverletzungen zu.

Der 67-jährige Mann war am Vormittag mit Arbeiten in der Grazer Kaiserfeldgasse beschäftigt. Dabei dürfte er den Halt verloren haben und stürzte rund dreieinhalb Meter in die Tiefe.

Unfallursache wird noch ermittelt

Der Arbeiter erlitt bei dem Sturz lebensgefährliche Kopfverletzungen. Wie der Sturz vom Gerüst überhaupt passieren konnte, ist laut Polizei unklar. Der lebensgefährlich Verletzte wurde in das LKH Graz gebracht.